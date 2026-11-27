Vite salvate in extremis, delicate indagini contro la criminalità organizzata e impegno costante a difesa dell’ambiente e del territorio. Sono state queste le storie di coraggio e dedizione al centro della quinta edizione del premio “Dona Maiora”, che questa mattina ha gremito il teatro Luigi Pirandello di Agrigento alla presenza delle massime autorità civili, militari e istituzionali. Nata nel 2022 per volontà della sezione agrigentina dell’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia (Unuci), su impulso di Carmelo Fenech e Salvatore Fucà, la manifestazione — condotta da Davide Sardo e Barbara Capucci — si è aperta con le note dell’Inno di Mameli e del “Silenzio” in memoria dei caduti in servizio, eseguiti dalla fanfara del 6° reggimento bersaglieri di Trapani.

Nel suo intervento, il presidente dell’Unuci di Agrigento, Carmelo Fenech, ha auspicato che il premio, dopo il successo delle due edizioni palermitane, possa presto varcare i confini della Sicilia; una prospettiva condivisa dal prefetto Salvatore Caccamo, che ha sottolineato quanto sia fondamentale avvicinare i giovani alle istituzioni attraverso esempi positivi.

La mattinata ha poi reso omaggio agli uomini e alle donne in divisa che si sono distinti per operazioni ad alto rischio:

Vigili del Fuoco: premiati Davide Rinoldo, Giuseppe Di Caro, Danilo Smiroldi, Calogero Pecoraro e Giuseppe Calogero Tagliareni per gli interventi effettuati durante l’estate sui monti Sicani.

Polizia Penitenziaria: riconoscimento a Salvatore Navarra, Salvatore Argento, Paolino Mantione, Roberto Raneri e Alfonso Di Nolfo per aver salvato la vita a un giovane detenuto nel carcere di contrada Petrusa.

Polizia di Stato: premiato il commissario capo Maria Annunziata Pontillo, in prima linea in complesse inchieste antimafia e nella tutela delle donne vittime di violenza.

Guardia di Finanza: onorificenza a Giorgio Usai, Alberto Bellomo e Camillo Bufanio per un’indagine quinquennale culminata nel sequestro di patrimoni illeciti per oltre 15 milioni di euro.

Carabinieri: premiati Giovanni Reina e Francesco Genuardi per il salvataggio di un anziano a Ribera.

Marina Militare: riconoscimento a Giuseppe Granone, Giovanni Rizzo e Roberta De Luca per il soccorso a un bagnante in grave difficoltà nelle acque di Capo Bianco.

Assegnati anche due premi speciali: al 6° reggimento bersaglieri di Trapani, per il contributo nell’operazione “Strade sicure”, e per la prima volta al Corpo di Polizia provinciale di Agrigento, per la lotta agli illeciti ambientali. Momento di forte commozione per la consegna del premio alla carriera, conferito dal prefetto Caccamo al dirigente generale di pubblica sicurezza Giuseppe Cucchiara, già questore di Vibo Valentia, Brindisi e Messina nonché direttore centrale per i servizi antidroga. «Ricevere un riconoscimento alla carriera nella propria città natale ha un valore molto più che doppio», ha affermato Cucchiara, rievocando con emozione gli anni vissuti in prima linea ad Agrigento durante la guerra di mafia.

Ampio spazio è stato infine riservato alle nuove generazioni con il concorso scolastico coordinato dalla professoressa Licia Silvestro: premiati gli studenti degli istituti comprensivi Pirandello di Porto Empedocle, Agrigento Centro (plesso Garibaldi) e Francesco Giorgio di Licata, oltre all’istituto superiore Gallo/Sciascia di Agrigento. L’evento ha goduto del patrocinio gratuito del Comune di Agrigento, del Libero consorzio comunale e della Camera di commercio.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp