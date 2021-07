Al porticciolo di San Leone arriva un “pesce mangia plastica”

Il Rotary Club di Agrigento, in linea con uno dei progetti del Distretto 2110, di tutela dell’ambiente, il 17 luglio alle 18.30 nel locale “Uovo di Seppia Mare”, Porticciolo Turistico San leone, collocherà un “pesce mangia plastica”. Si tratta di una struttura a forma di pesce dove attraverso la bocca verranno gettati i rifiuti di plastica evitando che finiscano in mare e diventino cibo per gli animali marini. La struttura ha una duplice funzione: la prima mira a svolgere il ruolo di grande contenitore per la raccolta differenziata; la seconda educativa in quanto l’immagine del pesce pieno di plastica, offre spunti di riflessione sul tema dell’inquinamento dovuto ai materiali plastici e sul loro conseguente ingresso nella nostra catena alimentare.