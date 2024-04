Un viaggio nella storia del PCI e una riflessione sulla sua eredità, attraverso immagini d’archivio e testimonianze, con la partecipazione di Luciana Castellina.

“16 MILLIMETRI ALLA RIVOLUZIONE” di Giovanni Piperno propone una riflessione su cosa ha significato essere comunisti e se oggi ha senso ancora proclamarsi tali, a trentacinque anni dalla svolta della Bolognina. «Le grandi rivoluzioni del passato hanno fallito: la Rivoluzione francese ha dato libertà senza uguaglianza, quella sovietica ha dato uguaglianza togliendo la libertà. In futuro bisognerà provarci ancora, coniugando uguaglianza e libertà» afferma un’irriducibile Luciana Castellina, sostanzialmente la protagonista del film, che sarà presente in sala ad Agrigento per la proiezione. Un film che non è semplicemente un nostalgico documento ma una lucida riflessione su quanto accaduto in quegli anni giungendo fino ai giorni nostri. Il film si avvale di filmati amatoriali e di inchieste realizzate da importanti firme e ci invita a rileggere quanto accaduto per non cedere alla disillusione del “tanto non ci si può fare nulla”. Pagine memorabili e imprescindibili che il lavoro di Piperno riesce a elaborare e sintetizzare grazie ad un ottimo montaggio e recupero di materiali dell’AAMOD (Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico): “un’indagine sull’eredità del PCI e un atto d’amore per il cinema militante”. Regia: Giovanni Piperno Distribuzione: Wanted Cinema 67 min; Italia, 2023 MULTISALA CIAK – Agrigento – lunedì 15 aprile; ore 18:00 Sarà presente Luciana Castellina