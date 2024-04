Il 18 aprile prossimo arriverà nelle sale cinematografiche il nuovo film di Alex Garland: Civil War. Si tratta di un film di guerra-azione, con protagonista Kirsten Dunst ed un cast di tutto rispetto, dove spicca la presenza di Jesse Plemons. Come suggerito dal titolo dell’opera, la trama è ambientata in un futuro dove negli USA scoppia la guerra civile.

Il punto di vista della narrazione è quello dei giornalisti che cercano di documentare e raccontare gli eventi. La nuova opera cinematografica di Alex Garland, che ha diretto, tra gli altri, anche Men e Ex Machina, è ambientata in un futuro prossimo. Gli Stati Uniti sono nel pieno di una guerra civile tra fazioni. Lee, fotografa, interpretata da Kirsten Dunst, e Joel, reporter, ruolo affidato a Wagner Moura, accompagnati dalla giovane fotografa Jessie e dal giornalista Sammy, si mettono in viaggio da New York per raggiungere Washington DC, per documentare la difficile situazione politica e bellica che sta mettendo quotidianamente a rischio la vita dei civili. Al Cinema Concordia di Agrigento, in Via Francesco Crispi 134, proiezioni alle 18, 20:15 e 22:30. Per info 0922824537.