Il Circolo Culturale Empedocleo di Agrigento ha presentato i dettagli del programma di eventi culturali e musicali previsti per i prossimi giorni e per il prossimo anno.

Alla presenza del Presidente del Circolo, Giuseppe Adamo, e de Dirigente del Liceo Classico e Musicale Empedocle, Marika Gatto, è stato illustrato un calendario ricco di iniziative, che promettono di arricchire la vita culturale di Agrigento.

Programma delle Attività: Un’Offerta Culturale e Musicale Diversificata

Il programma prevede una serie di attività che spaziano dai convegni alle presentazioni di libri, passando per un corso di filosofia medievale e uno sull’uso e la conoscenza dello smartphone. Particolare attenzione sarà rivolta alla storia di Agrigento, con incontri tematici dedicati. La musica avrà un ruolo di primo piano, con concerti di vari gruppi musicali e band locali, esibizioni di gruppi polifonici del territorio e, naturalmente, i concerti degli studenti del Liceo Musicale Empedocle, la settima edizione del teatro da camera, a cura del regista Mario Gaziano. Anche quest’anno si terranno corsi di ballo di gruppo e sociale e tornei di burrano.

I Concerti del Liceo Musicale Empedocle: Un Riflettore sui Giovani Talenti

Sotto la guida del dirigente Gatto e dei docenti del liceo musocale, gli studenti del Liceo Musicale Empedocle si esibiranno in una serie di concerti che promettono di essere momenti di pura e qualificata espressione artistica e musicale. Dopo il successo ottenuto lo scorso anno, c’è grande attesa per queste performance.

L’Impegno del Circolo Culturale Empedocleo: Verso Agrigento Capitale della Cultura 2025

In un’intervista, il Presidente Adamo ha sottolineato “l’impegno del Circolo nella promozione culturale di Agrigento, in vista del prestigioso traguardo del 2025, quando la città sarà Capitale della Cultura.” Il programma di eventi è un passo significativo verso quell’obiettivo, mirando a coinvolgere attivamente la comunità in un percorso di crescita e valorizzazione culturale.

“Il nostro impegno per la promozione culturale di Agrigento è più forte che mai. Con queste iniziative, vogliamo creare un terreno fertile per l’arte, la musica, e la storia, in preparazione a quando saremo il cuore pulsante della cultura italiana nel 2025.”, ha dichiarato il presidente Giuseppe Adamo.

Il dirigente del Liceo Empedocle, Marika Gatto, ha sottolineato nel suo intervento di avere firmato con il Circolo Empedocleo una convenzione per un nuova anno di concerti ed iniziative culturali da condividere: “Siamo estremamente orgogliosi dei nostri studenti del Liceo Musicale Empedocle. I loro successi sono il risultato di impegno e passione, e quest’anno garantiamo spettacoli ancora più emozionanti”, ha detto il dirigente. Una sinergia per elevare lo standard culturale e musicale di Agrigento.