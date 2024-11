Akragas – Enna incontro valido per il secondo turno eliminatorio di Coppa Italia di Serie D, in programma per mercoledì 6 novembre si giocherà presso lo stadio “Gaeta” di Enna , alle ore 15. La Dirigenza biancazzurra lo ha reso noto tramite una nota dove spiega che la decisione è stata presa in accordo tra le due società “al fine di agevolare i lavori di risemina del manto erboso dello stadio Esseneto resi necessari dalle alte temperature che hanno messo in sofferenza il terreno di gioco” .

