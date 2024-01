L’ incontro di domani tra Akragas e Castrovillari valevole per la 25^ giornata di campionato di serie D in programma per le 14.30 allo stadio Esseneto è stato posticipato alle 15. A comunicarlo in una nota la Società biancazzurra. L’ ingresso sarà gratuito e come hanno rimarcato il capitano Alfonso Cipolla e Mister Marco Coppa è importante la presenza dei tifosi per poter conquistare 3 punti fondamentali per il mantenimento di categoria.