Esordio positivo per mister Pino Rigoli e prima vittoria per l’ Akragas. All’Esseneto il “Gigante” batte la Sancataldese per 1-0. Il vantaggio arriva al 20’ grazie alla rete di Palazzolo. Al 40’ la Sancataldese reclama un calcio di rigore e il capitano Tedesco, viene espulso per proteste contro l’arbitro. Nonostante la superiorità numerica dell’ Akragas, la partita rimane equilibrata. Nel seconda frazione di gioco la squadra di Orazio Pidatella prova comunque a pareggiare ma il match si conclude a favore della squadra di casa.