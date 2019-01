Oratorio San Ciro e Giorgio – Olimpica Akragas 3-0 . Un massacro per i biancoazzurri di Falsone, il quale subisce una dura lezione in casa di una squadra che ha il nome dell’oratorio ma i numeri della capolista. Sesto posto in promozione che non sembra proprio riuscire a tirarsi fuori dalla situazione grigia nella quale convive oramai da inizio stagione.