Akragas, preso l’attaccante argentino Mauricio Ezequiel Villa

La Società Asd Akragas 2018 comunica di aver perfezionato l’ingaggio del bomber argentino classe ’85 Mauricio Ezequiel Villa, proveniente dalla Polisportiva Calcio Budoni. Nello scorso campionato di serie D ha totalizzato 22 presenze e realizzato cinque reti. E’ un giocatore che ha un curriculum importante soprattutto in quarta serie dove recentemente si è diviso tra Sangiustese e Chieri e con trascorsi nel Potenza, nel Matera, nel Castrovillari e nel massimo campionato maltese con il Floriana. Dopo aver esordito in massima serie argentina nella stagione 2007/08, Mauricio Villa approda nel campionato italiano nel 2010 a Modica. La stagione successiva approda al Noto, sempre in Serie D, e realizza 21 reti in 30 partite disputate. A Malta vince diversi titoli con il Floriana e mette a segno 12 reti in 25 presenze. Grande senso del gol per il centravanti italo-argentino dal doppio passaporto che abbina tecnica e potenza fisica. Con l’acquisto di Villa l’Akragas rafforza il reparto offensivo in attesa di altri colpi di mercato preannunciati in conferenza stampa dalla dirigenza biancoazzurra, che continua a dimostrare con i fatti e con grande entusiasmo l’intenzione di riportare l’Akragas nel calcio che conta.