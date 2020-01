Akragas, parla il Direttore Sportivo Ernesto Russello

Dopo la vittoria interna con il Monreale per 1 a 0 di domenica scorsa (rete del centrocampista Pirrone al sesto minuto del primo tempo ), il Direttore Sportivo dell’Akragas Ernesto Russello ha rilasciato dichiarazioni riguardo la gara non proprio brillante giocata dai biancazzurri di fronte al pubblico amico. A chi suppone che tale prestazione sia frutto del complicato periodo societario che la squadra sta attraversando ultimamente, il Direttore risponde: ” Non credo sia cosi, i ragazzi stanno troppo bene. Piuttosto mi sembra assurdo passare da una prestazione come quella con il Mazara, a quella di domenica. Una partita inguardabile, noiosa, non vedevo l’ora che finisse. Spero che si sia trattato di una prestazione occasionale, perchè così non è tollerabile”.

“Già oggi- conclude il Direttore-, alla ripresa degli allenamenti, chiederò spiegazioni ai giocatori e al mister. Come società continuiamo per la nostra strada, alle chiacchiere rispondiamo con i fatti. “(Fonte: Giornale di Sicilia)