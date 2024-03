Finisce 3-0 allo stadio “Esseneto” tra Akragas e Igea, gara valevole per la 32^ giornata campionato di Serie D girone I. Al 31° del primo tempo è Litteri dal dischetto a portare in vantaggio la squadra di casa. Il raddoppio arriva al secondo tempo con un altro rigore messo a segno al 77 da Grillo. A tre minuti dallo scadere del secondo tempo è Gonzales a chiudere l’ incontro. Una vittoria importante considerato che l’ Igea veniva da dieci vittorie consecutive e che l’Akragas ha dovuto fare i conti con l’ assenza di Sanseverino e Puglisi, squalificati dopo il derby contro la Sancataldese. Con questa vittoria la squadra di Marco Coppa, che aveva chiesto ai suoi la partita perfetta, adesso si trova a metà classifica con 38 punti Adesso l’Akragas è attesa in casa dalla Reggina. Si giocherà giovedì 28 marzo.

IL TABELLINO

AKRAGAS (4-4-2): Sorrentino; Caramanno, Rechichi, Fragapane, Ruffino; Grillo, Garufo, Sinatra, Di Mauro; Distefano, Litteri. A disp.: Governali, Mannina, Cipolla, Inzerillo, Scozzari, Casadidio, Gonzalez, Liga, Marrale. All. Coppa.

IGEA (3-4-3): Staropoli; Di Cristina, Ferrigno, Della Guardia; Catanzaro, Calafiore, Abbate, Ordonez; Trombino, Di Piedi, Longo. A disp.: La Rosa, Franchina, Locantro, Verdura, Trovato, Buscetta, Cannistrà, Leone, Aveni. All. Di Gaetano.

ARBITRO: Vazzano di Catania (Bensorte-Cucci).

MARCATORI: 31′ rig. Litteri, 77′ rig. Grillo, 87′ Gonzalez