Akragas, ingaggiato il gelese Giuseppe Anastasi

L’Akragas è lieta di annunciare l’ennesimo importate colpo di mercato per rafforzare ulteriormente l’organico a disposizione di mister Giuseppe Anastasi. Il Direttore sportivo Giuseppe Cammarata ha prelevato dal Paternò di Serie D il giovane e talentuoso attaccante Giulio Pardo, classe 2002, originario di Palermo. Il calciatore questa mattina ha firmato la lista e ha svolto l’allenamento di rifinitura con i suoi nuovi compagni di squadra, in vista della partita di Coppa Italia di domani, domenica 29 agosto, alle ore 16, allo stadio Esseneto di Agrigento, contro il Casteltermini. Giulio Pardo ha iniziato la scorsa stagione con il Castrovillari in Serie D.

In precedenza ha indossato le maglie di Acr Messina e Akragas (Giovanissimi Nazionali) prima di giocare due stagioni con la Sicula Leonzio tra Under 17 e formazione Berretti.