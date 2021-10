Akragas: in attacco arriva l’esterno offensivo Giuseppe Prestia

Mercato scoppiettante quello della squadra biancoazzurra della Presidente Sonia Giordano e del Direttore generale Giuseppe Deni, in vista del proseguo del campionato di Eccellenza. La Società dell’Akragas mette a segno un altro sensazionale colpo di mercato e regala alla tifoseria un altro top player per la categoria: arriva dalla Nissa il calciatore palermitano Giuseppe Prestia classe 1995, uno dei più forti attaccanti esterni del campionato di Eccellenza. La trattativa è stata condotta e portata a compimento con grande professionalità dal Direttore sportivo Giuseppe Cammarata. Prestia, nell’estate del 2020 è stato ingaggiato dal Canicattì per poi accasarsi, nel febbraio del 2021, alla Nissa. Il suo curriculum sportivo è di grande rilievo, ricco di esperienze e successi. Ha iniziato nelle giovanili del Trapani dove si è subito messo in grande evidenza per le sue qualità tecniche – tattiche. Mister Roberto Boscaglia lo aggrega alla prima squadra del Trapani per ben due stagioni di fila in Serie C. Successivamente le esperienze in Lega Pro con il Milazzo, in Serie D con il Marsala e tanti campionati di Eccellenza con diverse formazioni e tre queste il Dattilo, Riviera Marmi, Sancataldese, Canicattì e Folgore con cui ha disputato le finali nazionali dei play off di Eccellenza nella stagione 2016-2017. Il calciatore, strappato dal ds Cammarata alla concorrenza di tantissimi club anche di categoria superiore, è da qualche giorno a disposizione di mister Giuseppe Anastasi e dopo aver ottenuto il definitivo trasferimento dalla Nissa ha potuto firmare con l’Akragas e posare con la maglia biancoazzurra.