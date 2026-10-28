Akragas, Giavarini torna all’Esseneto: «Nove anni dopo non potevo mancare, emozione indescrivibile»

Nel 2017 la sua Akragas fu costretta a lasciare Agrigento proprio per l’inadeguatezza dello stadio. Domenica l’ex presidente è arrivato da Milano per assistere alla storica serata contro il Marsala: «Se poi l’Akragas dovesse vincere, non dormirò».

AGRIGENTO – Per Marcello Giavarini quella di domenica sera non poteva essere una partita come le altre. L’ex presidente dell’Akragas è tornato allo stadio Esseneto in occasione della sfida contro il Marsala e della prima storica gara in notturna nell’impianto agrigentino.

Un ritorno carico di ricordi. Perché proprio lo stadio e l’assenza di un impianto di illuminazione a norma rappresentarono uno dei passaggi più amari della sua esperienza alla guida del club.

Era il 2017 e l’Akragas di Giavarini si preparava ad affrontare la sua terza stagione consecutiva in Lega Pro. Dopo due campionati disputati all’Esseneto grazie alle deroghe, dalla Figc arrivò lo stop. L’allora presidente federale Carlo Tavecchio fu categorico: «Non ci sarà alcuna deroga per chi non ha avuto la capacità di adeguare il proprio impianto».

L’Akragas fu così costretta ad abbandonare Agrigento e a trasferirsi a Siracusa, a oltre 200 chilometri di distanza. Una scelta dolorosa che contribuì a rendere ancora più complicata una stagione al termine della quale quel progetto sportivo sarebbe definitivamente naufragato.

A distanza di nove anni, Giavarini ha ritrovato un Esseneto completamente diverso: illuminato, pieno di pubblico e vestito a festa per Akragas-Marsala. Un’immagine che inevitabilmente riporta alla memoria ciò che allora mancò alla sua Akragas.

Giavarini resta legato a tre stagioni importanti della storia recente biancazzurra e non ha nascosto la propria emozione. È arrivato appositamente da Milano per esserci.

«A distanza di nove anni esatti dalla mia Akragas non potevo mancare – ha detto Giavarini –. È un’emozione indescrivibile. Se poi l’Akragas dovesse vincere, io non dormirò».

Una frase che racconta meglio di ogni altra cosa il legame rimasto con Agrigento e con quei colori. Nove anni dopo, Giavarini è tornato all’Esseneto e ha finalmente visto accendersi quei riflettori che la sua Akragas aveva atteso invano.

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