Akragas, Ciccio Nobile: scelte della dirigenza dimostrano amore per questa maglia

Nel ringraziare il presidente Giovanni Castronovo per il suo gesto nobile nel cedere la presidenza alla Dottoressa Sonia Giordano diamo il benvenuto a lei e al suo collaboratore Alessandro Cavarzan. Questo gesto compiuto da tutta la dirigenza biancoazzurra composta da gente che vuole bene solo ai colori biancoazzuri sta a significare che non ci sono interessi personali e che la porta dell’Akragas Calcio è aperta a tutti quelli che hanno a cuore le sorti dei colori biancoazzzuri.

Per quest’ora ringrazio tutti coloro che hanno contribuito la stagione appena conclusa a dare un contributo con sponsorizzazione e a stare sempre vicino alla società Akragas. Invito altre persone ad avvicinarsi a questa società gloriosa. Mi auguro, come è stato in altre piazze, di creare un comitato con i tifosi per stare vicini a questa dirigenza. Agrigento ha una tifoseria molto speciale e calorosa, una tifoseria attaccata a questi colori. Una tifoseria speciale e presente in qualsiasi trasferta indipendentemente dalla categoria.

Ne approfitto per dare un caloroso benvenuto al tecnico Ciccio Di Gaetano il quale insieme al Direttore Sportivo Ernesto Eussello sono convinto che collaborano nel migliore dei modi per portare prima uomini e poi giocatori. Stando uniti vinceremo. Ieri, oggi, domani è per sempre Forza Akragas. Ciccio Nobile