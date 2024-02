Sarà disputata domani, lunedì 26 febbraio, alle ore 15, allo stadio Esseneto di Agrigento.la partita Akragas-Real Casalnuovo.

A tal proposito un invito da parte della Società a tutta la Citta’: “Domani in città si festeggia il Santo Patrono,- San Gerlando, scuole e uffici rimarranno chiusi, e allora il club biancoazzurro confida nella presenza di tantissimi tifosi allo stadio per sostenere la squadra in questa importante e impegnativa partita’.