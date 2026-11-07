I biancazzurri non riescono a concretizzare le occasioni e vengono puniti da Lentini in pieno recupero. Prima sconfitta casalinga, quarta giornata senza vittorie e tredicesimo posto in classifica. Fischi al termine della gara.

La più classica delle leggi del calcio si materializza nella notte dell’Esseneto: l’Akragas non riesce a buttarla dentro e l’Alcamo la punisce al 94’, in pieno recupero. È Lentini a firmare la rete che regala ai bianconeri tre punti pesantissimi e condanna la formazione di Fabrizio Cammarata alla prima sconfitta casalinga della stagione.

Finisce 0-1 una sfida che lascia tanta amarezza in casa biancazzurra. L’Akragas prova a cercare la via del gol, ma non trova la necessaria concretezza negli ultimi metri. E quando il pareggio sembra ormai scritto, arriva la doccia fredda: Lentini trova il guizzo decisivo e gela l’Esseneto.

Una sconfitta che pesa, soprattutto per il momento attraversato dalla squadra agrigentina. Quattro giornate consecutive senza vittorie, una classifica che vede adesso l’Akragas scivolare al tredicesimo posto e la necessità di ritrovare al più presto risultati e fiducia.

C’era grande attesa per il ritorno in notturna all’Esseneto. Il pubblico biancazzurro sperava in una serata capace di rilanciare la squadra dopo le ultime battute d’arresto. Invece, al triplice fischio, sono arrivati i fischi dagli spalti, espressione della delusione per un risultato che complica il cammino in campionato.

Per Cammarata e i suoi uomini è il momento di reagire. La squadra deve ritrovare lucidità sotto porta e maggiore concretezza, perché in un campionato difficile ed equilibrato come quello di Eccellenza ogni occasione sprecata può trasformarsi in un rimpianto.

Resta il valore di un progetto che ha riportato entusiasmo e passione attorno all’Akragas, ma adesso servono risposte sul campo. Il pubblico dell’Esseneto ha dimostrato di esserci. Tocca alla squadra ritrovare la strada della vittoria.

Il tabellino

Akragas SLP – Alcamo 0-1

Marcatore: 49’ st Lentini.

Akragas: Maniscalco, Rossi, Cipolla, Miraglia (23’ st Lautaro), Brugaletta, La Rosa, Ledesma, Scolaro (18’ st Henrique), Cruz (30’ st Saito), Giorgio (34’ st Sacco), Ten Lopez. A disposizione: Astorino, Fragapane, Farruggia, Di Romana, Luis Henrique, Solazzo, Sacco, Saito, Mele. Allenatore: Fabrizio Cammarata.

Alcamo: Misseri, Cruciata, Fili, Lo Monaco, Cusumano, Regina, Lentini, Pulizzi, Rosone, Toure (26’ st Petrullo), Tarantino (44’ pt Cottone). A disposizione: La Fata, Scramuzza, Cracchiolo, Grillo, Petrullo, Prestigiacomo, Cottone, Giglio, Conde. Allenatore: G. Boncore.

Arbitro: Roberto Patrizio di Salerno.

Ammoniti: 2’ st Cottone, 11’ st Miraglia.

Foto Kalos Longo

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