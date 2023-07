A๐˜ญ๐˜ต๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ต๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ช๐˜ฎ๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ต๐˜ข๐˜ฏ๐˜ต๐˜ช ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ง๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฎ๐˜ฆ ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ญ’Akragas. ๐˜š๐˜ช ๐˜ต๐˜ณ๐˜ข๐˜ต๐˜ต๐˜ข ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜ถ๐˜ฏ ๐˜ด๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ช๐˜ฐ๐˜ณ ๐˜ฆ ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜ฅ๐˜ถ๐˜ฆ ๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ข๐˜จ๐˜ณ๐˜ช๐˜จ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ช๐˜ฏ๐˜ช ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ด๐˜ช ๐˜ด๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฐ ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ด๐˜ช ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜ญ๐˜ถ๐˜ค๐˜ฆ ๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ญ๐˜ข ๐˜ด๐˜ค๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ด๐˜ข ๐˜ด๐˜ต๐˜ข๐˜จ๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฆ ๐˜ด๐˜ช๐˜ข ๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ญ ๐˜ค๐˜ข๐˜ฎ๐˜ฑ๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ข๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜Œ๐˜ค๐˜ค๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ป๐˜ข, ๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ช ๐˜ท๐˜ช๐˜ฏ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ช๐˜ต๐˜ฐ, ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ญ ๐˜ค๐˜ข๐˜ฎ๐˜ฑ๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ข๐˜ต๐˜ฐ ๐˜‘๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ช๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ด. ๐˜๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฏ๐˜ฐ ๐˜ณ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ท๐˜ข๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ช๐˜ญ ๐˜Ž๐˜ช๐˜จ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ต๐˜ฆ, ๐˜ช๐˜ญ ๐˜ฅ๐˜ช๐˜ง๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ด๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ˆ๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ด๐˜ช๐˜ฐ ๐˜”๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฏ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ข ๐˜ฆ ๐˜จ๐˜ญ๐˜ช ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ต๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฏ๐˜ช ๐˜ฐ๐˜ง๐˜ง๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ด๐˜ช๐˜ท๐˜ช ๐˜š๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ณ๐˜ฐ ๐˜‰๐˜ณ๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ฐ ๐˜ฆ ๐˜š๐˜ช๐˜ฎ๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฆ ๐˜š๐˜ค๐˜ฐ๐˜ป๐˜ป๐˜ข๐˜ณ๐˜ช.



๐—”๐—น๐—ฒ๐˜€๐˜€๐—ถ๐—ผ ๐— ๐—ฎ๐—ป๐—ป๐—ถ๐—ป๐—ฎ, classe 2000, originario di Agrigento, due stagioni fa al Lavello, formazione lucana di Serie D. Mannina รจ un terzino sinistro, che puรฒ ricoprire diversi ruoli della difesa e dellโ€™esterno di centrocampo. Rapiditร , tecnica e senso della posizione sono le sue principali caratteristiche. Alessio Mannina รจ cresciuto calcisticamente nel settore giovanile dellโ€™Akragas, fino ad indossare, con successo, la maglia della prima squadra nella stagione 2019/2020. Poi il passaggio al Siracusa e successivamente al Licata in Serie D, con ottimi risultati. Adesso per il difensore agrigentino la meritata riconferma con la maglia del Gigante.



๐—ฆ๐—ถ๐—บ๐—ผ๐—ป๐—ฒ ๐—ฆ๐—ฐ๐—ผ๐˜‡๐˜‡๐—ฎ๐—ฟ๐—ถ classe 2005, รจ un esterno offensivo che si adatta anche al ruolo di terzino e di centrocampista. Punto di riferimento della formazione juniores biancoazzurra, tanto da guadagnarsi un piccolo ma importante spazio nella rosa della prima squadra. Nonostante la giovane etร , ha dato il suo contributo per la promozione in Serie D, allenandosi sempre con umiltร e dedizione. Scozzari ha anche segnato una rete con la maglia dellโ€™Akragas nel derby esterno contro lo Sciacca.



๐—ฆ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ๐—ฟ๐—ผ ๐—•๐—ฟ๐˜‚๐—ป๐—ผ, classe 2004, nato ad Agrigento, รจ un attaccante che puรฒ ricoprire piรน ruoli del reparto offensivo. Giocatore rapido e dotato di una buona tecnica individuale. Per Sandro Bruno tante presenze dal primo minuto e a gara in corso nel campionato di Eccellenza 2022-2023. Una delle due piรน importanti prestazioni รจ stata quella di Favara nel derby agrigentino vinto alla fine per uno a zero dallโ€™Akragas grazie ad un calcio di rigore che lo stesso Bruno si รจ procurato dopo uno straordinario slalom nellโ€™area di rigore avversaria.