Il 36enne Desiderio Garufo saluta l’Akragas. Il calciatore con trascorsi importanti nel professionismo, nativo di Grotte, aveva fatto ritorno al Gigante lo scorso anno. Con i colori biancoazzurri ha cominciato la sua carriera nel 2005/2006.
Affida ai social una lunga lettera:
“𝘊𝘪𝘢𝘰 𝘤𝘢𝘳𝘪 𝘵𝘪𝘧𝘰𝘴𝘪 𝘢𝘬𝘳𝘢𝘨𝘢𝘯𝘵𝘪𝘯𝘪, 𝘴𝘰𝘯𝘰 𝘦𝘴𝘵𝘳𝘦𝘮𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘵𝘳𝘪𝘴𝘵𝘦 𝘮𝘦𝘯𝘵𝘳𝘦 𝘴𝘤𝘳𝘪𝘷𝘰 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘢 𝘭𝘦𝘵𝘵𝘦𝘳𝘢. 𝘋𝘦𝘴𝘪𝘥𝘦𝘳𝘰 𝘳𝘪𝘯𝘨𝘳𝘢𝘻𝘪𝘢𝘳𝘷𝘪 𝘥𝘪 𝘤𝘶𝘰𝘳𝘦 𝘱𝘦𝘳 𝘪𝘭 𝘷𝘰𝘴𝘵𝘳𝘰 𝘴𝘰𝘴𝘵𝘦𝘨𝘯𝘰 𝘦 𝘭𝘢 𝘷𝘰𝘴𝘵𝘳𝘢 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘤𝘰𝘴𝘵𝘢𝘯𝘵𝘦 𝘥𝘶𝘳𝘢𝘯𝘵𝘦 𝘭𝘦 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘪𝘵𝘦. 𝘚𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘥𝘪 𝘷𝘰𝘪, 𝘯𝘰𝘯 𝘴𝘢𝘳𝘦𝘮𝘮𝘰 𝘮𝘢𝘪 𝘳𝘪𝘶𝘴𝘤𝘪𝘵𝘪 𝘢 𝘳𝘢𝘨𝘨𝘪𝘶𝘯𝘨𝘦𝘳𝘦 𝘪 𝘯𝘰𝘴𝘵𝘳𝘪 𝘰𝘣𝘪𝘦𝘵𝘵𝘪𝘷𝘪 𝘦 𝘢 𝘧𝘢𝘳𝘦 𝘭𝘢 𝘴𝘵𝘰𝘳𝘪𝘢 𝘥𝘪 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘰 𝘤𝘭𝘶𝘣. 𝘎𝘳𝘢𝘻𝘪𝘦. 𝘓𝘢 𝘱𝘳𝘪𝘮𝘢 𝘷𝘰𝘭𝘵𝘢 𝘤𝘩𝘦 𝘪𝘯𝘥𝘰𝘴𝘴𝘢𝘪 𝘭𝘢 𝘮𝘢𝘨𝘭𝘪𝘢 𝘥𝘦𝘭𝘭’ 𝘈𝘬𝘳𝘢𝘨𝘢𝘴 𝘢𝘭𝘭’𝘦𝘵𝘢̀ 𝘥𝘪 17 𝘢𝘯𝘯𝘪, 𝘮𝘪 𝘴𝘦𝘯𝘵𝘪𝘷𝘰 𝘢𝘥𝘥𝘰𝘴𝘴𝘰 𝘶𝘯𝘢 𝘳𝘦𝘴𝘱𝘰𝘯𝘴𝘢𝘣𝘪𝘭𝘪𝘵𝘢̀ 𝘦𝘯𝘰𝘳𝘮𝘦. 𝘔𝘪 𝘴𝘦𝘯𝘵𝘪𝘷𝘰 𝘶𝘯 𝘎𝘐𝘎𝘈𝘕𝘛𝘌 𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘷𝘰𝘪, 𝘶𝘯 𝘧𝘪𝘨𝘭𝘪𝘰 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘝𝘢𝘭𝘭𝘦. S𝘰𝘯𝘰 𝘴𝘵𝘢𝘵𝘰 𝘢𝘤𝘤𝘰𝘭𝘵𝘰 𝘦 𝘤𝘳𝘦𝘴𝘤𝘪𝘶𝘵𝘰 𝘤𝘰𝘯 𝘢𝘮𝘰𝘳𝘦 𝘥𝘢𝘭 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘪𝘥𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘎𝘪𝘶𝘴𝘦𝘱𝘱𝘦 𝘋𝘦𝘯𝘪 𝘦 𝘥𝘢 𝘵𝘶𝘵𝘵𝘪 𝘷𝘰𝘪. 𝘕𝘦𝘭𝘭’𝘈𝘬𝘳𝘢𝘨𝘢𝘴 𝘴𝘰𝘯𝘰 𝘤𝘳𝘦𝘴𝘤𝘪𝘶𝘵𝘰 𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘶𝘰𝘮𝘰 𝘦 𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘨𝘪𝘰𝘤𝘢𝘵𝘰𝘳𝘦, 𝘱𝘰𝘳𝘵𝘢𝘯𝘥𝘰𝘮𝘪 𝘥𝘪𝘦𝘵𝘳𝘰 𝘦𝘴𝘱𝘦𝘳𝘪𝘦𝘯𝘻𝘦 𝘦 𝘷𝘢𝘭𝘰𝘳𝘪, 𝘪𝘯𝘴𝘪𝘦𝘮𝘦 𝘢 𝘲𝘶𝘦𝘭𝘭𝘪 𝘪𝘯𝘤𝘶𝘭𝘤𝘢𝘵𝘪 𝘥𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘮𝘪𝘢 𝘧𝘢𝘮𝘪𝘨𝘭𝘪𝘢, 𝘤𝘩𝘦 𝘮𝘪 𝘩𝘢𝘯𝘯𝘰 𝘤𝘰𝘯𝘥𝘰𝘵𝘵𝘰 𝘢𝘥 𝘶𝘯𝘢 𝘤𝘢𝘳𝘳𝘪𝘦𝘳𝘢 𝘴𝘵𝘳𝘢𝘰𝘳𝘥𝘪𝘯𝘢𝘳𝘪𝘢. 𝘙𝘪𝘵𝘰𝘳𝘯𝘢𝘵𝘰 𝘥𝘢 𝘶𝘰𝘮𝘰 𝘮𝘢𝘵𝘶𝘳𝘰 𝘭𝘰 𝘴𝘤𝘰𝘳𝘴𝘰 𝘢𝘯𝘯𝘰, 𝘮𝘪 𝘴𝘦𝘯𝘵𝘪𝘷𝘰 𝘪𝘯 𝘥𝘦𝘣𝘪𝘵𝘰 𝘤𝘰𝘯 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘢 𝘮𝘢𝘨𝘭𝘪𝘢, 𝘤𝘰𝘯 𝘷𝘰𝘪 𝘦 𝘤𝘰𝘯 𝘪𝘭 𝘮𝘪𝘰 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘪𝘥𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘎𝘪𝘶𝘴𝘦𝘱𝘱𝘦 𝘋𝘦𝘯𝘪, 𝘦 𝘥𝘰𝘷𝘦𝘷𝘰 𝘪𝘯𝘴𝘪𝘦𝘮𝘦 𝘢𝘪 𝘮𝘪𝘦𝘪 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘢𝘨𝘯𝘪 𝘳𝘪𝘱𝘰𝘳𝘵𝘢𝘳𝘦 𝘪𝘭 𝘎𝘪𝘨𝘢𝘯𝘵𝘦 𝘪𝘯 𝘲𝘶𝘢𝘳𝘵𝘢 𝘚𝘦𝘳𝘪𝘦. 𝘏𝘰 𝘥𝘢𝘵𝘰 𝘵𝘶𝘵𝘵𝘰 𝘮𝘦 𝘴𝘵𝘦𝘴𝘴𝘰 𝘥𝘦𝘯𝘵𝘳𝘰 𝘦 𝘧𝘶𝘰𝘳𝘪 𝘥𝘢𝘭 𝘤𝘢𝘮𝘱𝘰, 𝘮𝘦𝘵𝘵𝘦𝘯𝘥𝘰 𝘵𝘦𝘴𝘵𝘢, 𝘢𝘯𝘪𝘮𝘢 𝘦 𝘤𝘶𝘰𝘳𝘦. 𝘕𝘰𝘯 𝘱𝘰𝘵𝘳𝘰̀ 𝘮𝘢𝘪 𝘥𝘪𝘮𝘦𝘯𝘵𝘪𝘤𝘢𝘳𝘦 𝘪𝘭 𝘳𝘪𝘨𝘰𝘳𝘦 𝘷𝘪𝘵𝘵𝘰𝘳𝘪𝘢 𝘳𝘦𝘢𝘭𝘪𝘻𝘻𝘢𝘵𝘰 𝘢𝘭 100𝘦𝘴𝘪𝘮𝘰 𝘮𝘪𝘯𝘶𝘵𝘰 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘰 𝘪𝘭 𝘎𝘦𝘭𝘢 𝘦 𝘭𝘦 𝘵𝘢𝘯𝘵𝘦 𝘦𝘮𝘰𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘷𝘪𝘴𝘴𝘶𝘵𝘦 𝘴𝘶𝘣𝘪𝘵𝘰 𝘥𝘰𝘱𝘰, 𝘢𝘯𝘤𝘩𝘦 𝘤𝘰𝘯 𝘶𝘯 𝘭𝘪𝘦𝘷𝘦 𝘮𝘢𝘭𝘦𝘴𝘴𝘦𝘳𝘦. 𝘈𝘭𝘭𝘢 𝘧𝘪𝘯𝘦 𝘴𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘳𝘪𝘶𝘴𝘤𝘪𝘵𝘪 𝘢 𝘧𝘢𝘳𝘦 𝘶𝘯’𝘪𝘮𝘱𝘳𝘦𝘴𝘢 𝘪𝘯𝘤𝘳𝘦𝘥𝘪𝘣𝘪𝘭𝘦, 𝘷𝘪𝘯𝘤𝘦𝘳𝘦 𝘪𝘭 𝘤𝘢𝘮𝘱𝘪𝘰𝘯𝘢𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘌𝘤𝘤𝘦𝘭𝘭𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘦 𝘢𝘱𝘱𝘳𝘰𝘥𝘢𝘳𝘦 𝘪𝘯 𝘚𝘦𝘳𝘪𝘦 𝘋. 𝘈𝘥 𝘢𝘭𝘤𝘶𝘯𝘪 𝘪𝘯𝘵𝘪𝘮𝘪 𝘢𝘮𝘪𝘤𝘪 𝘢𝘷𝘦𝘷𝘰 𝘱𝘳𝘰𝘮𝘦𝘴𝘴𝘰, 𝘢𝘭 𝘮𝘪𝘰 𝘢𝘳𝘳𝘪𝘷𝘰 𝘢𝘭𝘭’𝘈𝘬𝘳𝘢𝘨𝘢𝘴, 𝘤𝘩𝘦 𝘢𝘷𝘳𝘦𝘮𝘮𝘰 𝘷𝘪𝘯𝘵𝘰 𝘦 𝘤𝘪 𝘴𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘳𝘪𝘶𝘴𝘤𝘪𝘵𝘪. 𝘖𝘨𝘨𝘪, 𝘱𝘶𝘳𝘵𝘳𝘰𝘱𝘱𝘰, 𝘭𝘦 𝘯𝘰𝘴𝘵𝘳𝘦 𝘴𝘵𝘳𝘢𝘥𝘦 𝘴𝘪 𝘴𝘦𝘱𝘢𝘳𝘢𝘯𝘰. 𝘐𝘭 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘪𝘥𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘋𝘦𝘯𝘪 𝘩𝘢 𝘤𝘦𝘳𝘤𝘢𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘵𝘦𝘯𝘦𝘳𝘮𝘪, 𝘮𝘢 𝘥𝘰𝘱𝘰 𝘶𝘯𝘢 𝘭𝘶𝘯𝘨𝘢 𝘳𝘪𝘧𝘭𝘦𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘩𝘰 𝘥𝘦𝘤𝘪𝘴𝘰 𝘥𝘪 𝘢𝘯𝘥𝘢𝘳𝘮𝘦𝘯𝘦 𝘥𝘢 𝘷𝘪𝘯𝘤𝘦𝘯𝘵𝘦, 𝘴𝘪𝘤𝘶𝘳𝘰 𝘥𝘪 𝘢𝘷𝘦𝘳 𝘭𝘢𝘴𝘤𝘪𝘢𝘵𝘰 𝘶𝘯 𝘳𝘪𝘤𝘰𝘳𝘥𝘰 𝘪𝘯𝘥𝘦𝘭𝘦𝘣𝘪𝘭𝘦 𝘯𝘦𝘪 𝘷𝘰𝘴𝘵𝘳𝘪 𝘤𝘶𝘰𝘳𝘪. 𝘎𝘳𝘢𝘻𝘪𝘦 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘪𝘥𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘋𝘦𝘯𝘪 𝘱𝘦𝘳 𝘵𝘶𝘵𝘵𝘰 𝘭’𝘢𝘮𝘰𝘳𝘦 𝘤𝘩𝘦 𝘮𝘪 𝘩𝘢𝘪 𝘥𝘢𝘵𝘰 𝘦 𝘨𝘳𝘢𝘻𝘪𝘦 𝘱𝘦𝘳 𝘭’𝘢𝘮𝘰𝘳𝘦 𝘤𝘩𝘦 𝘮𝘦𝘵𝘵𝘪 𝘱𝘦𝘳 𝘪𝘭 𝘎𝘪𝘨𝘢𝘯𝘵𝘦. 𝘙𝘪𝘯𝘨𝘳𝘢𝘻𝘪𝘰 𝘵𝘶𝘵𝘵𝘰 𝘭𝘰 𝘴𝘵𝘢𝘧𝘧 𝘵𝘦𝘤𝘯𝘪𝘤𝘰, 𝘤𝘰𝘯 𝘪𝘯 𝘵𝘦𝘴𝘵𝘢 𝘮𝘪𝘴𝘵𝘦𝘳 𝘕𝘪𝘤𝘰𝘭𝘰̀ 𝘛𝘦𝘳𝘳𝘢𝘯𝘰𝘷𝘢, 𝘦 𝘴𝘢𝘯𝘪𝘵𝘢𝘳𝘪𝘰, 𝘵𝘶𝘵𝘵𝘪 𝘪 𝘥𝘪𝘳𝘪𝘨𝘦𝘯𝘵𝘪 𝘦 𝘵𝘳𝘢 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘪 𝘊𝘢𝘳𝘮𝘦𝘭𝘰 𝘊𝘢𝘭𝘭𝘢𝘳𝘪, 𝘎𝘪𝘢𝘯𝘤𝘢𝘳𝘭𝘰 𝘙𝘰𝘴𝘢𝘵𝘰, 𝘭𝘢 𝘧𝘢𝘮𝘪𝘨𝘭𝘪𝘢 𝘝𝘦𝘯𝘦𝘻𝘪𝘢𝘯𝘰, 𝘪𝘭 𝘥𝘪𝘳𝘦𝘵𝘵𝘰𝘳𝘦 𝘴𝘱𝘰𝘳𝘵𝘪𝘷𝘰 𝘌𝘳𝘯𝘦𝘴𝘵𝘰 𝘙𝘶𝘴𝘴𝘦𝘭𝘭𝘰, 𝘪 𝘮𝘪𝘦𝘪 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘢𝘨𝘯𝘪 𝘥𝘪 𝘴𝘲𝘶𝘢𝘥𝘳𝘢 𝘦 𝘪 𝘤𝘰𝘭𝘭𝘢𝘣𝘰𝘳𝘢𝘵𝘰𝘳𝘪 𝘋𝘢𝘷𝘪𝘥𝘦 𝘚𝘢𝘳𝘥𝘰, 𝘔𝘢𝘶𝘳𝘪𝘻𝘪𝘰 𝘊𝘢𝘱𝘳𝘢𝘳𝘰, 𝘊𝘪𝘤𝘤𝘪𝘰 𝘕𝘰𝘣𝘪𝘭𝘦, 𝘔𝘢𝘵𝘵𝘦𝘰 𝘊𝘰𝘭𝘶𝘤𝘤𝘪, 𝘎𝘢𝘦𝘵𝘢𝘯𝘰 𝘋𝘪 𝘊𝘢𝘳𝘰 𝘦 𝘡𝘪𝘰 𝘛𝘰𝘵𝘰̀ 𝘗𝘳𝘪𝘯𝘻𝘪𝘷𝘢𝘭𝘭𝘪.
𝘎𝘳𝘢𝘻𝘪𝘦 𝘎𝘪𝘨𝘢𝘯𝘵𝘪 𝘴𝘢𝘳𝘰̀ 𝘴𝘦𝘮𝘱𝘳𝘦 𝘶𝘯𝘰 𝘥𝘪 𝘷𝘰𝘪”.