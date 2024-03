La Fortitudo Agrigento cambia ancora allenatore, Calvani esce di scena.

La Fortitudo Agrigento ha sorpreso tutti annunciando un cambio di rotta che evoca un forte senso di déjà vu. Con un comunicato lapidario sui social, la Moncada ha esonerato coach Marco Calvani, richiamando sulla panchina biancoazzurra Damiano Pilot. Un ritorno che solleva più di un sopracciglio, considerando che era stato proprio Pilot a cedere il posto a Calvani non molto tempo fa.

La squadra, che naviga in acque agitate con speranze di salvezza quasi nulle, sembra ora puntare su un passato non troppo lontano per costruire il proprio futuro. Ma è davvero questa la mossa giusta? Con soli 12 punti in 28 partite e una penultima posizione che grida disperazione, la Moncada sembra correre in cerchio, cambiando volti ma non direzioni. La retrocessione diretta, senza passare dai play-out, è ormai a un passo.

Per i tifosi è lecito chiedersi se il ritorno di Pilot sia una strategia ben ponderata o un semplice ripiegare su ciò che è familiare in tempi di crisi. La Fortitudo Agrigento ha bisogno di una scossa, ma sarà il déjà vu di Pilot a fornirla, o servirà solo a rimarcare le incertezze di una gestione che sembra aver perso la bussola?

L’esonero ha sorpreso tutti, incluso coach Calvani, che con la Moncada aveva siglato un contratto biennale. La scelta di Pilot, che non aveva demeritato con un roster tutto da rodare, appare più un guardare al passato che un proiettarsi alla stagione futura. Con la salvezza che appare un miraggio, la società potrebbe già pensare alla prossima stagione. Conoscendo le ambizioni della Moncada, è probabile che si voglia costruire un progetto che punti a tornare in A2 in un biennio. Damiano Pilot, giovane e motivato, potrebbe essere la persona giusta per una rifondazione.

Si chiude un ciclo che ha visto Agrigento impotente davanti alle corazzate che si sono alternate al PalaMoncada. La sconfitta di Chiusi di domenica scorsa è stata probabilmente la più frustrante dell’ultimo periodo, considerato che la sfida sembrava alla portata dei biancazzurri. La Moncada ha accarezzato nel finale il sapore della vittoria, svanita ancora una volta per una manciata di dettagli. Le mosse di Calvani non hanno convinto il pubblico, che ha criticato il coach per aver tolto dal parquet Alessandro Sperduto troppo presto, considerato che il giocatore era tra i migliori in campo. Difficile da digerire per i tifosi è stata anche l’idea di vedere capitan Chiarastella in panchina. Insomma, uno stato di frustrazione generale che, come spesso accade, è sfociato nel cambio di panchina.