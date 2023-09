“E’ un onore per me ricoprire questo incarico in questa città”. Si è insediato ad Agrigento il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri, il colonnello Nicola De Tullio. Prende il posto del colonnello Vittorio Stingo trasferito a Roma. Questa mattina l’incontro il prefetto Filippo Romano e con gli organi di stampa. Il nuovo comandante vuole rispondere al bisogno dei cittadini di sentirsi sicuri. “Non abbasseremo la guardia nella lotta alla mafia”, ha sottolineato l’alto ufficiale.

Il colonnello Nicola De Tullio si è formato presso l’Accademia Militare di Modena e la Scuola Ufficiali dei Carabinieri di Roma. Ha conseguito la laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l’Università “La Sapienza” di Roma. Ha frequentato il Corso Superiore di Stato Maggiore Interforze presso il Centro Alti Studi della Difesa (Casd) e conseguito il Master di II Livello in “Studi Internazionali Strategico – Militari”.

Ha comandato le Compagnie Carabinieri di Cirò Marina (Crotone) e Reggio Calabria e ha ricoperto incarichi di Stato Maggiore presso l’Ufficio Operazioni del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri in Roma, quale Capo Sezione. Come ultimo incarico, è stato Comandante del Gruppo Carabinieri di Castello di Cisterna (Napoli) che opera nell’area nord della provincia di Napoli.