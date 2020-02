Agrigento, sequestrati 10 veicoli e rinvenuta droga in una scuola

Nell’ambito di mirate attività di prevenzione a carattere generale e di controllo del territorio, di vigilanza e sicurezza a protezione degli obiettivi sensibili, l’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico di Agrigento, nel corso di questa settimana ha svolto trenta posti di controllo, durante i quali sono state identificate 540 persone e controllati 1300 veicoli, sono stati altresì controllate 250 persone sottoposto a misure restrittive della libertà personale.

I poliziotti, durante tale incisiva attività, hanno elevato 20 contravvenzioni per varie violazioni al Codice strada, e hanno sottoposto a sequestro 10 veicoli per mancanza di copertura assicurativa, ed elevato una sanzione amministrativa di 5mila euro per guida senza patente.

In un’altra attività la polizia di Stato in collaborazione con la polizia Locale, e con l’ausilio di unità cinofile della Guardia di finanza, nell’ambito del progetto “Scuole Sicure”, ha svolto un controllo presso un Istituto superiore cittadino, durante il quale sono stati rinvenuti e sequestrati due involucri contenenti droga.

Nella medesima settimana sono stati svolti svariati controlli nel centro storico agrigentino, al fine di prevenire lo spaccio di sostanze stupefacenti. Anche in questo caso, gli agenti della sezione Volanti, coadiuvati cani antidroga delle Fiamme gialle hanno rinvenuto e sequestrato un involucro contenente sostanza stupefacente, e sono stati altresì effettuati controlli al fine dell’identificazione di cittadini extracomunitari, risultati tutti in regola con il permesso di soggiorno.