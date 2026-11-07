Un momento fortemente atteso dalla comunità e dal mondo culturale agrigentino sta per compiersi. Martedì 10 novembre 2026, alle ore 10:00, le porte del Palacongressi di Agrigento si apriranno per la solenne cerimonia di inaugurazione e riapertura dei nuovi locali della Biblioteca Museo “Luigi Pirandello”. L’evento segna la restituzione alla collettività di uno dei presidi culturali più importanti del territorio, uno spazio interamente dedicato alla custodia, alla valorizzazione e allo studio dell’immenso patrimonio documentale, letterario e biografico legato al celebre drammaturgo e Premio Nobel agrigentino.

I nuovi locali si propongono come un centro culturale moderno, capace di far dialogare la memoria storica con le nuove generazioni di studiosi e visitatori. Per celebrare degnamente questa attesa riapertura, la cerimonia istituzionale non si limiterà ai soli saluti delle autorità, ma lascerà ampio spazio all’arte e alla drammaturgia. Il pubblico presente potrà infatti assistere alla performance teatrale intitolata “Il personaggio sequestrato e la novella rifiutata”.

L’opera, scritta e curata dal noto attore e regista agrigentino Gaetano Aronica, promette di esplorare con la consueta profondità e ironia le tematiche e le suggestioni dell’universo pirandelliano. Sul palco, ad arricchire la messinscena, ci sarà la partecipazione straordinaria degli attori Marzia Patanè Tropea e Nicola Puleo, volti apprezzati del panorama teatrale. La cittadinanza e gli appassionati di cultura sono invitati a prendere parte a questa importante pagina di storia cittadina, che rimarca la centralità di Agrigento come faro della letteratura e del teatro a livello internazionale.

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