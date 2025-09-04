Riflessi Culturali: al Palacongressi una stagione tra musica e teatro

AGRIGENTO – È stata presentata a Casa Sanfilippo la nuova stagione “Riflessi culturali”, la rassegna promossa dal Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi che animerà il Palacongressi da settembre 2025 a maggio 2026.

Il cartellone, illustrato dal direttore del Parco Roberto Sciarratta e dal direttore artistico Gaetano Aronica, propone un percorso che intreccia musica, teatro e formazione, con un’attenzione particolare ai giovani.

Ad inaugurare la stagione musicale sarà il 10 settembre il leggendario chitarrista dei Genesis Steve Hackett, in tappa ad Agrigento con il suo tour europeo “Genesis Greats, Lamb Highlights & Solo”. A seguire, il 26 settembre, il concerto dell’Orchestra Palermo Classica e, da ottobre, il ritorno dei “Venerdì Jazz al Palacongressi”, rassegna che vedrà alternarsi gruppi e solisti di primo piano: dal Tony Piscopo Quartet al Kolne Trio, dal Fabrizio Brusca Quartet all’Hypnotic Quartet di Lino Costa, fino al Maccalube Trio di Giovanni Falzone e al Sicilian Quartet. A chiudere il 2025 sarà il progetto “Apnea” di Osvaldo Lo Iacono, previsto il 30 dicembre.

La stagione teatrale si aprirà il 26 ottobre con il musical “Caino e Abele” di Tony Cucchiara e proseguirà con titoli che spaziano dai grandi classici alle nuove produzioni. Tra i momenti più attesi, “Il malato immaginario” di Molière, “Il sindaco pescatore” con Ettore Bassi, “Il fu Mattia Pascal” diretto da Marco Tullio Giordana, e il “Macbeth” di Shakespeare interpretato da Daniele Pecci.

Il 2026 porterà sul palco commedie di successo come “Rumori fuori scena”, il giallo teatrale “Tenente Colombo – Analisi di un omicidio”, musical come “Forza venite gente” e spettacoli di forte impatto sociale come “Ero un bullo”, pensato per le scuole. Non mancheranno i grandi nomi del teatro contemporaneo: Veronica Pivetti con “L’inferiorità mentale della donna”, Euridice Axen e Giulio Corso con “A qualcuno piace caldo”, fino ad arrivare a Emma Dante con “Extra Moenia”, produzione del Teatro Biondo di Palermo.

La rassegna si chiuderà il 9 maggio con lo spettacolo laboratorio “Da Sciascia a Pirandello”, diretto da Gaetano Aronica. GUARDA LE VIDEO INTERVISTE

Un cartellone che intreccia respiro internazionale e radici siciliane, forse non del tutto calibrato sulle potenzialità di una struttura come il Palacongressi – capace di accogliere anche grandi concerti e spettacoli di danza – ma che, nonostante ciò, ribadisce con forza la vocazione di Agrigento a capitale della cultura e dello spettacolo.

📍 Info e prenotazioni

Associazione Socrate – Via Platone 5/D, Agrigento

Tel. 0922-25019 – Biglietti online su www.agrigentoticket.it

