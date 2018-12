Il gip del Tribunale di Agrigento Luisa Turco ha convalidato l’arresto dei due agrigentini – Andrea Gueli e Alex Amedeo Ricci – finiti in manette due giorni fa con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Entrambi sono stati arrestati poiché trovati in possesso di 4kg di hashish e, in seguito ad altra perquisizione in una delle abitazioni dei due indagati, altri 130g di marijuana.