Agrigento, maxi rissa nella notte davanti a una discoteca: un ferito

I carabinieri di Agrigento stanno indagando su una maxi rissa verificatasi nella notte in una discoteca di San Leone. Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza del 118. Un ferito è stato trasportato in ospedale con un codice giallo. Probabilmente l’alcol ha acceso la miccia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile. L’episodio si sarebbe verificato poco dopo le 2,30. Da chiarire ancora le dinamiche e le proporzioni del fatto. Ad essere ferito, ci sarebbe un buttafuori. Indagini in corso. (Foto archivio)