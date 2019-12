Agrigento, M5S cerca candidato sindaco per le comunali

Cercasi candidati per le elezioni amministrative di Agrigento. Il Movimento 5 stelle della città dei templi ha aperto le candidature in vista del prossimo appuntamento elettorale e per seguire il principio di massima trasparenza, ha chiamato all’appello aspiranti sindaci della lista Movimento 5 Stelle di Agrigento, in modo che chiunque possa partecipare e seguire le fasi che porteranno alla composizione della squadra che scenderà in campo.

“Vi ricordiamo che da novembre è aperto il percorso per le amministrative 2020 del MoVimento 5 Stelle. Coloro che intendono proporre la loro candidatura a Sindaco ed un loro sostituto dovranno compilare il profilo Attivista su Rousseau e presentare la propria proposta di candidatura alle prossime amministrative 2020 compilando questo form entro il 9 gennaio 2020.

Successivamente tra il 9/10 ed 11 gennaio si terrà un incontro a Roma con tutti i candidati sindaco.

Nel corso dei prossimi mesi la Scuola Open Comuni organizzerà incontri di formazione per tutti i candidati alle prossime amministrative. Tutti gli appuntamenti saranno visibili sul nuovo portale eventi di Rousseau a questo link.

Per qualsiasi dubbio ricordati che puoi consultare in ogni momento la pagina delle FAQ di Rousseau.” si legge nell’avviso che invita le persone a farsi avanti per tentare la scalata a Palazzo dei Giganti insieme ai Cinque stelle.

Di sicuro quindi il Movimento correrà alle prossime comunali con un proprio candidato. Il sindaco del Movimento 5 Stelle si aggiungerà agli attuali competitori: Lillo Firetto, Franco Miccichè (che ha già inaugurato il suo comitato elettorale), Marco Zambuto sostenuto da Fratelli d’Italia, Davide Lo Presti ed Aldo Piazza.

Fra i nomi possibili, era stato accostato al Movimento 5 stelle Francesco Picarella. Il presidente di Confcommercio Sicilia che era stato dato vicino anche alle posizioni della Lega con Salvini.

