Agrigento, l’Euroform ospita il famoso image maker Diego Dalla Palma [VIDEO]

Truccatore, imprenditore e scrittore di successo che ha fatto dell’umiltà la sua arma vincente, un ottimo esempio per i tanti giovani studenti.

Questa mattina, presso il Polo Universitario di Agrigento, l’Eurofom ha organizzato un incontro con il famoso Diego Dalla Palma, truccatore di fama internazionale e noto personaggio televisivo. L’auditorium del Polo era gremito di studenti provenienti da tutta la provincia in papabile visibilio per la visita di Dalla Palma.

L’Euroform è la scuola professionale dei mestieri che tiene, tra i tanti, corsi che rientrano nel settore “operatore del benessere/estetista e acconciatore”. Gli studenti di questi corsi hanno potuto così confrontarsi con un personaggio che è riuscito ad affermarsi con successo in questo settore. Un settore molto ostico, ma che può dare molte soddisfazioni se spinti dalle giuste motivazioni.

Come ogni storia di successo, dietro c’è un grande lavoro fatto di sacrifici e di passione.

Dalla Palma, infatti, ha voluto raccontare delle sue umili origini, dei sacrifici fatti per potere studiare e dell’importanza della gavetta per imparare un mestiere. Un discorso motivazionale seguito da tutti con grande attenzione.

Qui di seguito le dichiarazioni salienti di Diego Dalla Palma:

“Non sono venuto oggi a fare una lezione perché è un concetto che non mi piace, sono venuto a confrontarmi con i ragazzi. I giovani mi danno una grande energia, molto più dei grandi. Questo perché i giovani hanno ancora la possibilità di diventare saggi, mentre noi che dovremmo già esserlo spesso diamo un esempio pessimo. Ecco perché oggi farò un confronto motivazionale con i ragazzi presenti.”

Il Direttore dell’Euroform di Agrigento ha espresso tutta la sua soddisfazione per l’evento odierno, ricordando che domani il maestro Diego Dalla Palma continuerà la sua visita agrigentina recandosi a Canicattì.

Inoltre, il Direttore ha voluto approfittare dell’occasione per invitare genitori e studenti a prendere in considerazione l’inizio di un percorso all’interno della scuola professionale dei mestieri.