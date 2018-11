Agrigento: La Polizia di Stato incontra gli studenti dell’Istituto “E.Fermi”

Nella mattinata di ieri, in questo capoluogo, la Polizia di Stato ha incontrato gli studenti ed i docenti dell’I.I.S.S. “E. Fermi”. L’incontro, concordato nel corso di intese intercorse tra il Questore di Agrigento Maurizio Auriemma e l’Autorità Scolastica Provinciale, segue analoghe iniziative già condotte con gli studenti del Liceo Scientifico “Leonardo”, del Liceo Classico “Empedocle”, del Liceo “R.Politi”, dell’Istituto “N.Gallo” e dell’Istituto Tecnico Commerciale “Foderà-Brunelleschi”, nel corso dei quali funzionari e personale della Questura hanno illustrato agli studenti tematiche di particolare interesse ed attualità. Nell’incontro di oggi, presente anche il Dirigente della Divisione Polizia Amministrativa Sociale e dell’Immigrazione della Questura, Primo Dirigente della Polizia di Stato, dott.ssa Fatima Celona, sono stati affrontati i temi della necessità di contrastare mentalità mafiose e rafforzare la cultura della legalità.

In particolare, sono stati approfonditi altri argomenti inerenti l’affermazione del principio di legalità come la prevenzione all’uso ed all’abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti, il contrasto al bullismo al bullismo alla luce delle recenti novità normative in materia di cyber bullismo e il rispetto del codice della strada per prevenire gli incidenti stradali, argomento a cui ha contribuito personale della Sezione Polizia Stradale.

L’incontro, inoltre, è stato arricchito dal contributo del personale ASP di Agrigento che si è soffermato sugli aspetti psicologici connessi all’uso delle droghe. Inoltre, al fine di contrastare i fenomeni indicati, è stata illustrata la nuova applicazione Youpol, dove i giovani possono segnalare, anche in forma anonima, episodi di spaccio di sostanze stupefacenti e bullismo.

E’ stato anche trattato l’argomento della violenza sulle donne e delle iniziative “Questo non è amore” organizzate nei giorni scorsi e tenute dall’equipe della Questura presso l’ospedale in collaborazione con la direzione sanitaria del citato presidio che ha posto a disposizione la particolare competenza e alcuni esperti pschicologi della struttura ospedaliera.

Sono in calendario nei prossimi giorni ulteriori incontri presso altri istituti scolastici della provincia nel corso dei quali la Polizia di Stato fornirà agli studenti altre tematiche sul principio di legalità, nell’ambito del principio di prossimità e di vicinanza alla società civile ed al mondo scolastico.

Agrigento, 21 novembre 2018