Agrigento, incidenti stradali in poche ore: cinque feriti, donna travolta da un’auto

Una serie di incidenti stradali a raffica si sono verificati nelle ultime ore nelle strade limitrofe ad Agrigento.

Il più grave di questi ha visto protagonista una donna che, mentre era a bordo di uno scooter, è stata travolta da un’auto. Il fatto è accaduto in via 25 Aprile. La donna è stata soccorsa e portata in ambulanza all’ospedale dove i medici le hanno diagnosticato fratture e ferite sparse per tutto il corpo ma non è in pericolo di vita.

Un altro incidente si è verificato lungo la S.S. 640, tra Agrigento e Porto Empedocle all’interno della galleria Caos: una donna residente nella Città dei Templi, 45 anni, ha perso il controllo dell’auto ed è andata a sbattere contro la parete invadendo la corsia opposta di marcia. La donna è stata porta al San Giovanni di Dio per le cure del caso.

Sinistro anche in via Cicerone in pieno centro città. Una donna di 46 anni ha perso il controllo dell’auto andando a sbattere contro due autovetture parcheggiate lungo la strada. Due persone sono rimaste lievemente ferite e portate al Pronto Soccorso.

L’ultimo incidente si è verificato in via Scimè, nei pressi del Tribunale di Agrigento. Ad impattare fra loro due vetture. Ferita una donna di 68 anni, che viaggiava a bordo dell’auto guidata dal marito, che ha riportato traumi e contusioni in tutto il corpo ed è stata condotta in ospedale in ambulanza