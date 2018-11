Agrigento, incidente stradale: 2 feriti

Un incidente stradale frontale tra auto, con 2 feriti, si è verificato, ieri mattina, nei pressi del Villaggio Peruzzo di Agrigento.

A scontrarsi due automobili, una Renault Megane, condotta da un uomo di 55 anni, agrigentino, e una Toyota Yaris con a bordo un uomo, col figlioletto, anche loro della Città dei Templi.

Questi ultimi due hanno riportato delle ferite e per questo sono stati soccorsi trasportati in ambulanza al Pronto Soccorso del San Giovanni di Dio. Le loro condizioni, comunque, non sono gravi.

Sul luogo del sinistro si sono portati gli uomini dell’antinfortunistica stradale della polizia municipale di Agrigento che hanno effettuato i rilievi utili all’accertamento di eventuali responsabilità.