È tempo di saldi anche in Sicilia, dove le svendite cominceranno il 1 luglio.

Con la pubblicazione in Gurs del D.A. 31 maggio 2019 n. 1858/1s, l’Assessorato alle Attività Produttive della Regione Sicilia ha dato il via all’anticipo delle vendite di fine stagione per il periodo estivo. Infatti tali vendite possono essere effettuate dal giorno 1 luglio 2019 al 15 settembre 2019.