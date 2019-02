Agrigento, Gibilaro: “in Via Magellano l’acqua si perde da parecchi mesi”

Il consigliere comunale di Agrigento Gerlando Gibilaro ha inviato una richiesta urgente inerente le “perdite d’acqua in Via Magellano all’altezza del numero civico 5 a tutela della Pubblica e privata Incolumità e sicurezza stradale”.

“Premesso che su istanza e segnalazione dei cittadini residenti e non, lo scrivente ha effettuato un sopralluogo presso la Via Magellano all’altezza del numero civico 5, costatando una preoccupante e rilevante perdita d’acqua che si riversa sul manto stradale creando, altresì, nocumento alla sicura e normale circolazione stradale; Atteso che si rende assolutamente necessaria ed indifferibile un’azione propositiva da parte del Comune di Agrigento e della Società che gestisce il servizio idrico integrato; Considerato e Accertato che il Comune di Agrigento risulta avere competenza compartecipata in merito; che ad oggi, nessun adempimento sia da parte del Comune di Agrigento che, della Società che gestisce il servizio idrico integrato, è stato posto in essere relativamente alla problematica di che trattasi;

Per quanto sopra, al fine di rimuovere tale situazione di perdite d’acqua, nonché di nocumento alla Pubblica e Privata Incolumità a cose e persone; Ravvisata l’importanza che la questione riveste; Viste le argomentazioni sopra citate;

Il Consigliere Comunale con la seguente Richiesta, Intima e Diffida i soggetti in indirizzo con Urgenza, di valutare l’adozione di tutti i provvedimenti e adempimenti di propria competenza necessari per la risoluzione delle problematiche della Via Magellano all’altezza del numero civico 5”, conclude Gibilaro.