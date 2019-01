Agrigento, furti in appartamenti: rubati oro, tappeti e denaro

Ancora furti in appartamento ad Agrigento. Secondo il GDS, due abitazioni confinanti ubicate fra Fontanelle e contrada San Giusippuzzu sono state colpite nel giro di poche ore. Dopo aver messo tutto a soqquadro, svuotando armadi e cassetti – sono state prelevate due collane d’oro da un appartamento, mentre dall’altro, due tappeti persiani e diversi monili in oro. Da una di queste residenze, i malviventi si sono perfino appropriati della busta dei soldi del condominio. I proprietari hanno esposto deuncia ai carabinieri. Fitto il riserbo degli investigatori che non lasciano trapelare nessuna indiscrezione.