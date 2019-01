Agrigento, contravvenzioni sui rifiuti del mese di dicembre invalide per legge

Si fa riferimento alle contravvenzioni del mese di dicembre che, a detta della consigliera Carlisi, sono invalide per legge.

Ci sarebbe la possibilità, per chiunque avesse ricevuto una sanzione per il deposito dei rifiuti nel mese di dicembre, di invalidare suddetta sanzione. A dichiararlo è la consigliera Carlisi al giornale La Sicilia e si riferisce alle violazioni sul deposito dei rifiuti. Violazioni come ad esempio il deposito del materiale differenziabile nell’indifferenziato.

Nelle contravvenzioni si fa riferimento all’ordinanza n.99 che, però, è stata superata dall’ordinanza n.131 del 4 settembre 2018. In quest’ultima non si fa riferimento a questo tipo di violazione, lasciando una pericolosa lacuna potenzialmente dannosa per l’erario. Queste le dichiarazioni di Marcella Carlisi:

“Si fa riferimento all’ ordinanza numero 99 del 2018. Tale ordinanza fu però superata dall’ordinanza numero 131 del 2018, emanata il 4 Settembre, quindi prima degli accertamenti di dicembre. In tale ordinanza si propone un nuovo prospetto di sanzioni amministrative da applicare alle procedure di raccolta differenziata. L’allegato A, che contiene le sanzioni, risulta diverso rispetto a quello della ordinanza 99/2018. In particolare, probabilmente per un errore mai evidenziato, è sparito il “Conferimento dei rifiuti nei mastelli/carrellati in maniera non differenziata o non correttamente differenziata. Visto che nell’ordinanza vigente la violazione non esiste, ritengo non possa esistere nemmeno la sanzione anche se la polizia municipale fa riferimento alla vecchia ord 99, il cui prospetto delle violazioni, come si intende nella ord 131, è stato superato. I cittadini potranno attraverso un ricorso – reclamo avere, dunque, estinta la sanzione. Così facendo oltre alle ire dei cittadini sanzionati si creano potenziali danni erariali. Non è possibile rilevare con tanta frequenza errori e leggerezze in documenti importanti del Comune di Agrigento. Dopo le bollette pazze le multe pazze”.