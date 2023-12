Luiss Roma – Moncada Energy Agrigento 83-80

(17-18, 17-20, 24-25, 25-17)

Agrigento, rimontata dalla Luiss Roma, torna alla vittoria. È un vero peccato per la Moncada, che ha sfiorato la possibilità di conquistare la sua seconda vittoria della stagione in trasferta. Tuttavia, a Roma è stata la squadra di casa a dare l’ultimo sprint decisivo. Nel quarto periodo, la squadra di casa ha dominato e ha chiuso la partita a proprio favore. Nonostante Agrigento avesse tenuto bene il passo, rimanendo avanti per gran parte della partita, i 14 punti a testa di Sperduto e Cohill non sono stati sufficienti. In doppia cifra anche Ambrosin con 13 punti, e Polakovich e Meluzzi con 11. Chiarastella si è distinto con 9 punti e una buona prestazione nei rimbalzi. A Roma, Caiazza e Ronca non hanno segnato, mentre Peterson e Morici hanno rispettivamente totalizzato 6 e 2 punti. Un risultato troppo basso per una squadra che punta sulla forza del collettivo per ottenere vittorie. Dall’altra parte, Roma ha dominato con i consueti Miscka (21 punti), Sabin (17), Cucci (16) e Pasqualin (13), mentre Fallucca ha messo a segno 10 punti. Ora per Agrigento trittico di fuoco. Il giorno dell’Epifania derby al PalaMoncada contro Trapani, poi trasferta a Cantù e ritorno a casa dove si giocherà gran parte della stagione nella sfida con Vigevano.

Luiss Roma: Anrijs Miska 21 (7/9, 2/4), Tyler francis Sabin 17 (5/11, 1/5), Valerio Cucci 16 (2/4, 2/5), Marco Pasqualin 13 (1/6, 3/4), Matteo Fallucca 10 (1/1, 2/5), Matija Jovovic 6 (1/1, 1/1), Riccardo Murri 0 (0/1, 0/1), Domenico D’argenzio 0 (0/0, 0/1), Beniamino Basso 0 (0/1, 0/0), Marco Legnini 0 (0/0, 0/1)

Tiri liberi: 16 / 19 – Rimbalzi: 35 8 + 27 (Anrijs Miska, Tyler francis Sabin 8) – Assist: 15 (Tyler francis Sabin 7)

Moncada Energy Agrigento: Dwayne Cohill 14 (4/7, 0/1), Alessandro Sperduto 14 (3/8, 1/3), Lorenzo Ambrosin 13 (3/7, 2/11), Jacob Polakovich 11 (4/6, 0/0), Davide Meluzzi 11 (4/4, 1/7), Albano Chiarastella 9 (3/5, 0/2), Mait Peterson 6 (1/2, 0/1), Nicolas Morici 2 (1/2, 0/1), Emanuele Caiazza 0 (0/1, 0/0), Edoardo Ronca 0 (0/0, 0/0), Sadio soumalia Traore 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 22 / 31 – Rimbalzi: 35 12 + 23 (Jacob Polakovich 10) – Assist: 7 (Lorenzo Ambrosin, Davide Meluzzi 2)