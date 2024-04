Dichiarazioni del Questore Tommaso Palumbo in Occasione del 172º Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato

Il questore di Agrigento, Tommaso Palumbo, ha sottolineato l’importanza della sicurezza e della legalità nell’ambito culturale durante l’evento commemorativo del 172º anniversario della fondazione della Polizia di Stato, tenutosi quest’anno al Palacongressi di Agrigento. Parlando ai microfoni, Palumbo ha dichiarato che Agrigento si conferma come Capitale della Cultura non solo per il suo ricco patrimonio storico e artistico, ma anche per l’impegno costante nella promozione di eventi culturali improntati alla sicurezza e alla legalità.

Questore Tommaso Palumbo in Occasione del 172º Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato

Il questore ha enfatizzato che, sia nel capoluogo che nei comuni della provincia, la sicurezza e la legalità devono essere i pilastri fondamentali su cui si basano gli eventi di spettacolo e di tradizione. Questa filosofia non solo garantisce il benessere e la tranquillità dei cittadini e dei visitatori, ma contribuisce anche a preservare e valorizzare l’identità culturale del territorio.

L’accento posto da Palumbo sulla sicurezza e sulla legalità evidenzia l’approccio proattivo delle autorità locali nel garantire un ambiente culturale sano e inclusivo, dove la bellezza e la vivacità della cultura possono fiorire senza ostacoli. In un periodo in cui la cultura diventa sempre più centrale nel promuovere il progresso e l’unità sociale, Agrigento si distingue come un esempio di come la sicurezza e la legalità siano fondamentali per il suo successo come Capitale della Cultura.