Il Sindaco di Agrigento, Francesco Micicchè, ha condiviso un video a proposito dei risultati e delle prospettive per la città nell’anno appena concluso, puntando l’attenzione su temi chiave come la rete idrica, il piano regolatore, la stabilità dei lavoratori dipendenti, la questione dei terreni edificabili, e i progetti di sviluppo legati all’aeroporto.

Tuttavia, emerge una critica rispetto alla continua attenzione per l’espansione nelle periferie a discapito del centro storico, che languisce e versa in stato di abbandono. Si sottolinea anche la problematica della rete idrica, con il 58% delle perdite d’acqua a causa di tubature obsolete, un tema che ha radici profonde nella storia della città.

L’annuncio della proclamazione di Agrigento come capitale della cultura per il 2025 rappresenta un riconoscimento significativo, ma ha anche generato divisioni nella comunità, evidenziando contrasti tra chi vorrebbe farne parte e chi si sente escluso. Le recenti pubblicazioni della stampa nazionale hanno contribuito a creare ulteriori tensioni.

Il Sindaco, si mostra ottimista e soddisfatto per gli sforzi compiuti, tuttavia c’è da dire che i progressi della città negli anni sono stati limitati. È evidente che questa situazione non dipende esclusivamente dalla sua gestione, in carica da soli tre anni.

Nel video, Micicchè ha affermato: “È stato un anno straordinario, con la proclamazione di Agrigento come capitale italiana della cultura 2025. Questa opportunità è il risultato del duro lavoro di tutti noi. La regione siciliana contribuirà con 10 milioni di euro per sostenere questo progetto.”

Il Sindaco ha inoltre ricordato i finanziamenti e i lavori in corso, tra cui l’affidamento dei lavori per la rete idrica e lo sblocco del piano regolatore generale. Ha annunciato lo sblocco di terreni edificabili e la definizione dei confini delle zone bianche, aprendo opportunità per gli imprenditori locali.

Ha evidenziato l’incremento dell’orario lavorativo per il personale comunale, portando da 28 a 34 ore settimanali, un passo che mira a dare dignità ai lavoratori. Ha anche menzionato il supporto per il progetto dell’aeroporto, sottolineando l’importanza di questa infrastruttura per il territorio.

Micicchè ha concluso il video augurando ai concittadini un anno nuovo di serenità e pace, con la speranza che porti miglioramenti. Ha espresso fiducia nel futuro di Agrigento, evidenziando i preparativi già avviati per il 2024, auspicando che la città possa presto beneficiare dei risultati di tali sforzi.