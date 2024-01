Domenica alle 12 palla a due al PalaMoncada. L’avversario di turno è La Ferraroni Juvi Cremona, per una sfida sicuramente impegnativa poiché la Fortitudo si trova invischiata nelle zone calde della classifica.

Agrigento si trova in una situazione critica e deve affrontare una partita decisiva per invertire il trend negativo delle ultime sfide. La Fortitudo, anche con l’ingresso del nuovo allenatore Marco Calvani, ha subito tre sconfitte consecutive contro Cantù, Trapani e Vigevano, trovandosi ora invischiata nelle posizioni più basse della classifica.

L’avversario di turno, La Ferraroni Juvi Cremona, si presenta come una squadra di tutto rispetto, attualmente al quarto posto in classifica a pari punti con Rieti. Il team cremonese è reduce da una striscia positiva di 4 vittorie e una sola sconfitta, dimostrando una solidità e una qualità che rendono la sfida sicuramente impegnativa.

Il nuovo allenatore di Agrigento, Marco Calvani, affronta la partita con il desiderio di ottenere una vittoria tanto necessaria: “Dobbiamo guardare la nostra posizione in classifica, arriviamo da un periodo negativo e c’è bisogno di muovere la classifica. Abbiamo una settimana in più di lavoro alle spalle, l’inserimento di Fabi sicuramente ci darà una mano ma non dobbiamo essere superficiali nel pensare che il suo arrivo sia la panacea. I problemi li dobbiamo risolvere tra di noi, Fabi sarà un valore aggiunto. Cerchiamo di guardare gli aspetti positivi e migliorare quelli negativi”.

L’arrivo di Fabi, quindi, è visto come un possibile cambiamento positivo per la squadra, ma Calvani sottolinea l’importanza di risolvere le difficoltà interne tra i giocatori.

Per Cremona, il coach Luca Bechi e il capitano Daniele Magro sono consapevoli dell’importanza della sfida: “La prossima trasferta ci vede affrontare Agrigento, una squadra che ha appena cambiato allenatore, alla ricerca di nuovi equilibri. Noi veniamo da un buon momento dal punto di vista dei risultati, conosciamo l’importanza della partita, il girone di qualificazione sta finendo e c’è fame di risultati da parte di tutti.”

Il coach Bechi sottolinea la forza della squadra siciliana e la necessità di affrontare la partita con determinazione: “La squadra siciliana è forte ed ha fame di punti e noi dobbiamo fare una partita solida, controllare il ritmo e vincere la lotta a rimbalzo”.

La sfida si preannuncia quindi intensa e cruciale per entrambe le squadre, con Agrigento che cerca disperatamente una svolta e Cremona desiderosa di consolidare la sua posizione in classifica.