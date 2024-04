Due video promozionali della Costa del Mito e di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025 girano sugli schermi dell’Aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo.

L’iniziativa promozionale si inquadra nell’ambito della strategia che la DMO – Distretto Turistico Valle Templi già dall’anno scorso ha messo in atto per promuovere e valorizzare il territorio e l’appuntamento con Agrigento 2025 che l’anno venturo rappresenterà la sua attrattiva di punta.

Non è la prima volta che la Gesap, ente gestore dello scalo aeroportuale, mette a disposizione degli spazi promozionali a beneficio della Costa del Mito e, nel tempo, ai passeggeri provenienti da tutto il mondo sono state mostrate immagini della Scala dei Turchi, dei Templi e di altre località.

Con i suoi oltre otto milioni di passeggeri l’anno l’Aeroporto Falcone e Borsellino rappresenta una vetrina di grande importanza per valorizzare le bellezze del territorio di cui è una delle principali porte d’accesso. I video promozionali sono stati realizzati da Gap Movies.