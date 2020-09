Agenti della Municipale controllano i rifiuti abbandonati dai commercianti. Elevate multe

Controlli serrati degli agenti del Nucleo ambientale della polizia Locale di Agrigento, verso chi disattende le regole della raccolta differenziata. Gli accertamenti sono rivolti principalmente a locali, e ristoranti del centro cittadino, e non solo, che fanno la raccolta differenziata in modo non corretto.

In sostanza, non seguono le regole, né le indicazioni dell’Amministrazione comunale, e delle ditte gestore del servizio. Elevate altre multe.

Gli agenti, accompagnati da un operatore ecologico, e da un rappresentante del gestore, hanno percorso a piedi Porta di Ponte, via Pirandello, e alcuni tratti della via Atenea, per poi aprire i sacchi di spazzatura, ad uno ad uno, lasciati in pazza San Francesco, sul marciapiede o in strada, dai ristoratori e titolari di attività lavorative.

Inoltre a riscontro delle irregolarità hanno scattato foto, e adesso verranno elevati i verbali, che saranno notificati agli interessati.