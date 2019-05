AG2020. NOMINATO L’UFFICIO DI PRESIDENZA

Aperta stasera dall’assemblea del Comitato Agrigento 2020 la fase attuativa dopo i primi passi di avvio compiuti in questi anni per fissare i punti cardine delle celebrazioni per i 2600 anni di storia. “Si connettono le idee su cui si edifica il futuro della città – ha affermato il sindaco di Agrigento, Calogero Firetto – . Tanti enti, organismi associazioni insieme non per una sterile serie di eventi fine a se stessa ma per creare un insieme di prodotti aventi dignità scientifica e capacità attrattiva”.

Al termine dell’assemblea, secondo quanto stabilito dallo Statuto e dal regolamento, è stato nominato l’ufficio di presidenza: presidente Vincenzo Camilleri, Calogero Pisano, designato dalla Regione Siciliana, Maria Serena Rizzo, designata dal Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, Gaetano Pendolino, designato dal Distretto Turistico Valle dei Templi. L’assemblea ha inoltre eletto all’ufficio di presidenza, tra gli enti promotori del Comitato, Giuseppe Taibi, presidente regionale Fai, don Giuseppe Pontillo, direttore BB. CC. EE. Andrea Bartoli, co-founder Farm Cultural Park.