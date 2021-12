Affidata la Revisione del Piano Particolareggiato del Centro Storico – S. Croce

L’intervento ricade nel Quadro del programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle Città Metropolitane e dei Comuni capoluoghi di provincia, di cui al Decreto di approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25/05/2016 – progetto complessivo denominato “GIRGENTI”, per il quale è stata sottoscritta apposita convenzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha trasmesso in data 09 Aprile 2018, munito della registrazione della corte dei conti, il decreto di approvazione della stessa.

In data 8 giugno 2018 con Determinazione Dirigenziale n. 1138 è stato scelto il sistema di gara e approvata la documentazione di gara per l’affidamento dell’incarico professionale per un impegno di spesa complessiva di € 150.000,00

In data 24/12/2019 con Determina Dirigenziale n. 2660 viene approvato il nuovo disciplinare di incarico al professionista esterno, modificando ed integrando la precedente Determina Dirigenziale del 08/06/2018.

In data 31/12/2019 è stata avviata la procedura di gara sul Mepa per l’affidamento dell’incarico professionale con l’offerta economicamente più vantaggiosa, valore dell’appalto importo euro 95.000,00 scadenza presentazione delle offerte 24/11/2020.

In data 13/01/2020 con Determina Dirigenziale n. 34, l’ufficio ha predisposto un nuovo disciplinare di gara, trasmesso ai professionisti invitati sulla piattaforma MEPA in sostituzione del precedente.

In data 19/10/2020 Insediamento Amministrazione Sindaco Francesco Miccichè.

In data 1/12/2020 il RUP al fine di avviare l’applicazione della normativa vigente, in merito all’affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ha richiesto, all’ufficio regionale espletamento Gare di Appalto del territorio di Agrigento la nomina di due componenti esperti facenti parte della sezione “A” e della sezione”B” dell’albo istituito presso la Regione Siciliana.

In data 15/12/2020 l’UREGA comunicava i nominativi dei due componenti la commissione di gara.

In data 26/04/2021 è stata espletata la 1^ seduta di gara (seduta pubblica) di cui al Verbale Commissione Gara n. 03/int. di pari data;

In data 11/05/2021 è stata espletata la 2^ seduta di gara (seduta pubblica) di cui al Verbale Commissione Gara n. 04/int. di pari data

In data 21/05/2021 è stata espletata la 3^ seduta di gara (seduta riservata) di cui al Verbale Commissione Gara n. 05/int. di pari data

In data 31/05/2021 la Commissione di Gara di gara attribuiva il valore complessivo dell’offerta tecnica ed economica agli operatori economici concorrenti.

In data 1/12/2021 a seguito del punteggio ottenuto in sede di gara e dell’esito positivo delle verifiche di legge, il RUP arch. Gaetano Greco tramite portale, sul MePA ha effettuato l’aggiudicazione definitiva ad RTP Eidos Consulting per un importo netto contrattuale di € 71.259,50 oltre IVA 22% e oneri previdenziali 4%;

L’’importo definitivo di spesa in relazione al prezzo netto contrattuale risulta essere di complessive € 89.786,97, con un’economia di spesa di € 60.213,03 che si ritiene mantenere per eventuali imprevisti;

‹‹La revisione del Piano Particolareggiato del Centro Storico e zona Santa Croce – San Michele della città di Agrigento, afferma l’assessore Principato, permetterà di aggiornare il quadro attuale dell’edificato, il recupero delle aree libere a seguito di demolizioni/crolli, l’aggiornamento delle norme tecniche di attuazione all’evoluzione delle norme edilizio/urbanistiche, il recupero e la fruizione di risorse turistiche insite nel territorio del centro storico, non ultimo la rete di ipogei oggetto di mappatura ed indagine da parte della Protezione Civile, il recupero e la riqualificazione delle zone del Centro Storico denominate Santa Croce – San Michele ancora prive di ogni regolamento».