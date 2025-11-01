Un bandito solitario, con il volto parzialmente travisato e armato di pistola, ha messo a segno una rapina in una sala giochi nel centro di Cammarata. Da una prima stima il bottino ammonta a circa 150 euro.

L’azione criminale è stata attuata, l’altra sera, poco prima della chiusura dell’attività commerciale. Il malvivente ha trovato l’impiegata, e sotto la minaccia dell’arma da sparo, ha ordinato di svuotare la cassa. Dopo aver arraffato il denaro, da lì a pochi attimi, è fuggito.

Scattato l’allarme, sul posto sono piombati i carabinieri della Compagnia di Cammarata. Della rapina è stata informata la Procura di Agrigento. E i militari hanno avviato le indagini. Sono state avviate ricerche per cercare di identificare il balordo.

