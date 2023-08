In data odierna, i residenti, i domiciliati e i villeggianti di Via Ustica di Agrigento hanno presentato una denuncia nei confronti della società Consortile AICA. Si lamenta che per la seconda volta quest’anno e in numerose occasioni negli ultimi anni, hanno ricevuto acqua non conformi alle normative vigenti tramite le condotte gestite dalla Consortile AICA. Nonostante le segnalazioni ripetute, la Società AICA non ha affrontato in modo strutturale il problema delle condotte fognarie colme, limitandosi a interventi temporanei. Questo ritardo causa l’uso inconsapevole dell’acqua inquinata, con rischio per la salute pubblica. Le analisi sono anch’esse effettuate con notevole ritardo, e il Comune di Agrigento non è ancora a conoscenza della situazione dopo quasi due settimane dalle segnalazioni. Si chiede quindi un’indagine e interventi tempestivi per giungere a una soluzione definitiva a questa preoccupante problematica.