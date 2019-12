Questa sera la cerimonia di accensione del grande albero di Natale di Piazza Garibaldi a Naro.

Alto tredici metri, è stato innalzato in meno di dieci giorni in occasione della prima edizione di “Naro la Fiera” ed è uno dei più alti della Sicilia.

Oltre al grande albero di Natale questa sera anche l’accensione ci saranno anche tre grandi proiezioni artistiche e nei prossimi giorni diversi presepi artigianali e il Presepe vivente di Borgo Castello.

Dichiarazione del Sindaco Maria Grazia Brandara

“Avevo promesso ai naresi un Natale indimenticabile! Ogni promessa è un debito!Ci vediamo tutti insieme, come una grande famiglia, Stasera, Domenica 8 Dicembre, alle ore 21.00, subito dopo le celebrazioni dell’Immacolata, in Piazza Garibaldi per accendere il nostro grande albero di Natale.Questa è solo la prima di tante sorprese!”