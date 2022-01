Castello Ducale, slitta l’inizio del processo

Subito rinviata per una mancata notifica la prima udienza del processo, davanti al giudice del Tribunale di Agrigento, Sabrina Bazzano, a carico dell’ex sindaco di Agrigento e Porto Empedocle, e attuale consigliere comunale di Agrigento, Calogero Firetto e del fratello Mirko, sui presunti abusi edilizi al Castello Ducale di Joppolo Giancaxio. La nuova associazione ambientalista “Giosuè Arnone” ha chiesto di costituirsi parte civile. Si torna in aula il prossimo 24 giugno. I legali difensori degli imputati, gli avvocati Angelo Farruggia, Gaetano Caponnetto, Vincenzo Caponnetto e Antonino Reina, potranno chiedere un giudizio alternativo. Secondo il pubblico ministero Chiara Bisso, nel settecentesco castello, acquistato una decina di anni fa e dopo il restauro destinato a banchetti nuziali e cerimonie, sarebbero stati commessi abusi edilizi con permessi illegittimi, in violazione di norme edilizie e urbanistiche. La struttura è stata definitivamente sequestrata dopo il pronunciamento della Cassazione.