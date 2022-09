A Villaseta fan in delirio per Anna Tatangelo

La piazza di Villaseta strapiena. Fan in delirio per la cantante Anna Tatangelo ospite d’eccezione della serata. In occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna della Catena, ieri sera, protagonista la musica. A precedere l’esibizione della Tatangelo i Dan­cing Queen, co­ver band che ha suonato i più fa­mo­si bra­ni anni ’70 e ’80. L’e­ven­to, con in­gres­so gra­tui­to, è stato pa­tro­ci­na­to e pro­mos­so dal Co­mu­ne di Agri­gen­to, in col­la­bo­ra­zio­ne con il Di­stret­to Tu­ri­sti­co Val­le dei Tem­pli e l’As­ses­so­ra­to al Tu­ri­smo, Sport e Spet­ta­co­lo del­la Re­gio­ne Si­ci­lia­na, ed era in­se­ri­to nel ric­co ca­len­da­rio di De­sti­na­zio­ne Agri­gen­to. Questa , do­me­ni­ca 11 set­tem­bre , in programma “A due ruo­te sul­la Co­sta del Mito”, in col­la­bo­ra­zio­ne con il Ve­spa Club Pi­ran­del­lo di Por­to Em­pe­do­cle. L’e­ven­to gra­tui­to , de­di­ca­to agli ap­pas­sio­na­ti dei vei­co­li a due ruo­te, ha avuto inizio in piaz­za Ma­don­na del­la Ca­te­na a Vil­la­se­ta dove, dopo un percorso, si è svol­ta la 13^ be­ne­di­zio­ne del­le ve­spe, del­le moto, dei ca­schi e dei cen­tau­ri, or­mai tra­di­zio­na­le ap­pun­ta­men­to in oc­ca­sio­ne del­la fe­sta de­di­ca­ta alla Ma­don­na del­la Ca­te­na.

E an­co­ra questa sera ap­pun­ta­men­to in Piaz­za­le Gi­glia a San Leo­ne per ospi­ta­re il con­cer­to del can­tan­te agri­gen­ti­no Lel­lo Anal­fi­no. Lo sto­ri­co front­man dei Tin­tu­ria pre­sen­te­rà pro­prio nel­la sua cit­tà le can­zo­ni del suo nuo­vo al­bum ap­pe­na usci­to “Pun­to e a capo”.