A San Leone si presenta la nuova Jeep Avenger: il primo SUV 100% elettrico

Nella suggestiva cornice del Porticciolo turistico di Agrigento , “Al Calante”, la luce del tramonto Mediterraneo illuminerà la Nuova Jeep Avenger. Il primo SUV 100% elettrico del brand Jeep®️, un vero e proprio concentrato di libertà, di performance di alto livello e di sostenibilità, creato per vivere appieno le emozioni della vita reale. L’evento è per sabato, 17 giugno, con inizio alle 19.30, ed è organizzato da Guadagni SPA.

Sarà una serata all’insegna dell’energia, con musica dal vivo, divertimento. Tutto attorno alla protagonista Jeep Avenger Bev.

100% divertimento, 100% impatto zero.

Durante il “Power Full Day” sarà possibile prenotare un test drive per provare la Nuova Jeep®️ Avenger, l’auto più rivoluzionaria dell’anno nelle sedi della concessionaria Guadagni ad Agrigento, Caltanissetta e Sciacca. La prima Jeep®️ 100% elettrica pronta a cambiare il futuro della mobilità, stabilendo un nuovo punto di riferimento per i piccoli SUV in tutto il mondo! Un’automobile pluripremiata: nel 2023 Avenger è nominata Car of the Year, Best Family SUV ai Women’s World Car of the Year, Electric Car of the Year ai TopGear UK Electric Awards, Best Small Car agli Autocar Awards e Best Electric Car of the Year per TopGear NL!